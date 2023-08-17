Німеччина передала Україні ще дві системи ППО IRIS-T у межах нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.
До нового пакету входять:
- 2 пускові установки IRIS-T
- 4 539 димових боєприпасів калібру 155 мм
- радари спостереження GO12
- 4 тягачі 8х8 НХ81 та 4 напівпричепа
- 8 вантажівок на 15 тонн
Нагадаємо, минулого тижня речник Повітряних Сил України заявив, що українська ППО, починаючи від травня, збила 13 російських "Кинджалів".
На початку серпня президент України повідомив, що у терористів немає таких ракет, які б ЗСУ разом з "Петріотами" не могли зупинити. Зеленський подякував партнерам, які разом із Україною будують повітряний щит.
28 липня речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів. Зокрема, Україні потрібні винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілу півдня України.