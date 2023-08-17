Також Німеччина поставила димові снаряди, десять радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби та іншу техніку.

Німеччина передала Україні ще дві системи ППО IRIS-T у межах нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

До нового пакету входять:

2 пускові установки IRIS-T

4 539 димових боєприпасів калібру 155 мм

радари спостереження GO12

4 тягачі 8х8 НХ81 та 4 напівпричепа

8 вантажівок на 15 тонн

Нагадаємо, минулого тижня речник Повітряних Сил України заявив, що українська ППО, починаючи від травня, збила 13 російських "Кинджалів".

На початку серпня президент України повідомив, що у терористів немає таких ракет, які б ЗСУ разом з "Петріотами" не могли зупинити. Зеленський подякував партнерам, які разом із Україною будують повітряний щит.

28 липня речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Україні необхідне посилення ППО, бо за 2-3 місяці вона може залишитися без портів. Зокрема, Україні потрібні винищувачі F-16, здатні вражати російські системи озброєння та кораблі, які використовуються для обстрілу півдня України.