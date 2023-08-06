У терористів немає таких ракет, які б ЗСУ разом з "Петріотами" не могли зупинити, – Зеленський

У росіян немає таких ракет, які б не могли збити Сили оборони, використовуючи "Петріоти". Збройні сили України та співпраця з партнерами відновлюють порушену Росією глобальну безпеку.

Про це заявив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "у наших воїнів, які захищають українське небо від російського терору, немає жодної вільної години. І є лише лічені секунди, щоб знищити ворожу ціль і врятувати життя наших людей, захистити наші міста й села".

"Росія дуже довго вихвалялася своїми ракетами "Кинджал", які начебто неможливо збити. Однак 4 травня цього року українській ППО вдалося це зробити. Хоробрість українців, секунда на ключове рішення – і був знищений один з основних елементів російського залякування всього вільного світу. Немає в терористів таких ракет, які українці з "Петріотами" не змогли б зупинити", – наголосив президент.

Він зазначив, що Збройні сили та "співпраця з партнерами реально відновлюють глобальну безпеку, порушену Москвою".

"І я дякую всім партнерам, хто з Україною на цьому шляху, хто будує разом із нами повноцінний повітряний щит для нашої країни. Повітряний щит, який захистить не лише Україну, а й гарантуватиме мир і спокій усій нашій Європі. Кожна нова система ППО для України та кожен новий бойовий літак для наших пілотів – це кроки до перемоги над російським терором і до глобальної безпеки", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, з вечора 5-го серпня по ранок 6-го ППО збила 30 крилатих ракет і 27 ударних БпЛА ворога. У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено. Щодо "Кинджалів" інформацію в Повітрянил силах оприлюднювати відмовились.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Знищено усі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.