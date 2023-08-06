Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ та вручив високі державні нагороди, почесні відзнаки й бойові прапори військовим частинам.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України – професійний день сил, чиє найголовніше завдання – берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України», – зазначив Зеленський.

Як розповів Президент, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тис. літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тис. ворожих ударних дронів.

«Я дякую всім вам, українські воїни, за кожну збиту російську ракету та кожен знищений дрон ворога», – сказав Глава держави.

Окремо Президент відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет «Кинджал», якими РФ довго намагалася залякувати не лише Україну, а і Європу та весь світ.

«Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні «кинджали» Москві не допоможуть», – наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, з початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3 198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно.

Президент також вручив воїнам Повітряних сил державні нагороди.

Зокрема, він передав ордени «Золота Зірка» рідним полковника Михайла Матюшенка та майора Юрія Красильнікова. Льотчики удостоєні звання Героя України посмертно. 26 червня 2022 року їхній екіпаж як найбільш досвідчений попри складні умови та обстріли виконав небезпечне завдання зі знищення ворожого зенітно-ракетного комплексу «Панцир» на острові Зміїний. Військові впоралися із завданням, але їхній літак був уражений ворожими засобами ППО та впав у акваторії Чорного моря поблизу Зміїного.

Фото: Офіс президента

Глава держави також вручив «Золоту Зірку» Героя України начальнику штабу – заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанту В'ячеславу Шамку. З початку збройної агресії РФ він брав безпосередню участь в організації протиповітряної оборони, зокрема міст Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо.

Найвищу державну нагороду з рук Президента отримав і підполковник Ростислав Лазаренко, який із початку повномасштабного вторгнення Росії здійснив понад 360 бойових вильотів. Особисто знищив більш як 100 одиниць ворожої техніки (танки, броньовані машини, автотранспортні засоби, автоцистерни пально-мастильних матеріалів). Група під його особистим керівництвом виконала понад 2,7 тис. бойових вильотів із мінімальними втратами особового складу.

Нагадаємо, що у першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України. Свято відзначається згідно з Указом Президента України від 27 червня 2007 року.