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За тиждень захисники України знищили близько 4 тис. російських окупантів

Сили оборони збили 115 БпЛА росіян. 

За тиждень захисники України знищили близько 4 тис. російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За тиждень захисники України знищили близько 4000 російських окупантів та 616 одиниць різного озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомив у Телеграм-каналі заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ: 32 танки, 84 бойові броньовані машини, 170 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 7 установок ППО, 166 одиниць автотехніки, 23 одиниці спецтехніки", - зауважив Павлюк.

За його словами, за тиждень Сили оборони збили 12 ракет і 115 БпЛА російських окупантів. 

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Нагадаємо, що загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 по 6 серпня 2023 орієнтовно склали 249 700 осіб. Минулої доби оборонці ліквідували ще 590 окупантів.

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