На консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що на консультаціях у Саудівській Аравії звучали різні погляди щодо принципів миру для України, проте всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН.

Про це інформують у пресслужбі глави держави.

Зазначається, що у Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників із нацбезпеки та політичних директорів МЗС провідних країн світу щодо принципів відновлення миру для України.

Українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Як повідомляється, наживо та в онлайн-форматі у зустрічі взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств Саудівської Аравії, Австралії, Аргентини, Бахрейну, Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Естонії, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Іспанії, Італії, Йорданії, Канади, Катару, Китаю, Кувейту, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Південно-Африканської Республіки, Польщі, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Союзу Коморських Островів, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чилі, Швеції, Японії, а також ООН.

Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені.

“Кожна держава – учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули миру”, - ідеться в повідомленні.

Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях. Також у пресслужбі інформують, що у межах консультацій у Джидді українська делегація на чолі з керівником ОП провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю.

Нагадаємо, форум у Джидді відбувається без участі Росії, хоча Кремль заявив, що буде стежити за заходом.