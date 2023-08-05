На полях зустрічі відбуваються також двосторонні перемовин з партнерами.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про те, що у Джидді на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру представлені 42 країни.

"Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ, але всіх єднає пріоритет міжнародного права. І саме для цього Україна запропонувала Формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушений російською агресією, має бути відновлений", - сказав Зеленський.

За його словами, на полях зустрічі відбуваються двосторонні перемовини з партнерами.

"Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу – це одне з найголовніших завдань", - наголосив Президент.

Нагадаємо, форум у Джидді триватиме два дні. Він відбувається без участі Росії, хоча Кремль заявив, що буде стежити за заходом.

У день старту зустрічі РФ атакувала Україну ракетами. Було зафіксовано пуски "Калібрів" та "Кинджалів" з територій Росії та Білорусі.