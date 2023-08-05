Росія ударила по Україні "Кинджалами" та "Калібрами" з Чорного моря, Тамбова, а також із Білорусі

Російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків російських ракет і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та оперативне командування "Південь".

"Загальна кількість "Калібрів", що може бути застосована - 16", - йшлося в повідомленні.

Також росіяни провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: підводний замінили на надводний, і збільшили кількість "Калібрів" удвічі.

Станом на 18:42 повітряну тривогу було оголошено у всій країні.

Біля 19:00 Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються в бік Старокостянтиніва Хмельницької області, де знаходиться український військовий аеродром. Туди були направлені крилаті ракети та чотири "Кинджали". Тоді над містом спрацювала ППО, падали уламки.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що "Кинджал" рухається у напрямку Житомира, і це вже був повторний пуск із РФ.

О 19:14 у ЗСУ повідомили про пуски ракет із території Білорусі, чого не було вже тривалий час. Згодом було повідомлено про рух нових "Кинджалів" у напрямку Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей.

Після 19:40: пішли відбої тривог.

Запорізька ОВА повідомила, що РФ завдала ракетного удару по околицях Запоріжжя. На місці займання, але обійшлось без постраждалих.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що хоч би скільки було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть.

"Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. «Кинджали», «калібри». Били по «Мотор Січі» та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони... Все одно ми захистимо свободу для України, для всіх наших людей. І міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, чи кризами, чи будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світової дійсно сили для захисту нормального життя", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні в Саудівській Аравії стартував саміт близько 40 країн, присвячений пошуку шляхів закінчення російсько-української війни. Росія і раніше неодноразово здійснювала масовані ракетні атаки під час подібних дипломатичних заходів міжнародного рівня.