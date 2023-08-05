На фронті упродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень, - Генштаб

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Станом на 18.00 5 серпня Росія завдала по Україні один ракетний і 48 авіаударів та здійснила вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Ситуація на напрямках така:

на Волинському та Поліському оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Соснівка Сумської області та Верхня Писарівка, Гатище і Варварівка на Харківщині;

та росіяни завдали авіаційних ударів в районах Одноробівки, Стрілечої та Гатища Харківської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Волфине, Павлівка, Соснівка Сумської області та Верхня Писарівка, Гатище і Варварівка на Харківщині; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Петропавлівка та Подоли Харківської області;

українські воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Петропавлівка та Подоли Харківської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів біля Невського і Білогорівки Луганської області та Торського, Серебрянки, Діброви і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів біля Невського і Білогорівки Луганської області та Торського, Серебрянки, Діброви і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині; на Бахмутському Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Новомаркове, Маркове, Богданівка та Іванівське Донецької області;

Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах Хромового, Кліщіївки, Ступочок, Диліївки, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Новомаркове, Маркове, Богданівка та Іванівське Донецької області; на Авдіївському під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Карлівка Донецької області;

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Карлівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Гергіївка, Єлизаветівка та Курахове Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Гергіївка, Єлизаветівка та Курахове Донецької області; на Шахтарському росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки, Золотої Ниви та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі;

росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Завдав авіаційних ударів в районах Павлівки, Золотої Ниви та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне на Запоріжжі; на Запорізькому ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області;

ворог, здійснюючи авіаційні удари, вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області; на Херсонському артилерійських обстрілів загарбників зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Дудчани, Зміївка, Велетенське, Херсон Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п'ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, нині Росія провела ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Підводний носій окупанти замінили на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі і атакували Україну.

За інформацією повітряних Сил ЗСУ, окупанти після "Калібрів" вдарили по нашій державі "Кинджалами" з напрямку Тамбова. Опісля випустили ракети з Білорусі.