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Ворожі пропагандисти поширюють фейкову платіжку від імені "Нафтогазу"

У ній пропонують знижку за комунпослуги, якщо абонент здасть колаборантів або ухилянтів.

Ворожі пропагандисти поширюють фейкову платіжку від імені "Нафтогазу"
Фото: Media Confidential

Ворожі телеграм-канали поширюють фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз".

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, у цій платіжці людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів. 

Фото: Центр протидії дезінформації

"Насправді такого повідомлення не існує. Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: «Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота»", - пояснили у ЦПД.

Українців закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

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Нагадаємо, нещодавно декілька очільників міст Дніпропетровщини отримали повідомлення від шахраїв із проханням "терміново" передзвонити. Зловмисники при цьому прикривалися ім'ям керівника ОВА Сергія Лисака.

Також ворожа пропаганда поширювала фейки про "повну мобілізацію" в Україні, щоб посіяти паніку серед населення. 

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