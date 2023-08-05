Ворожі пропагандисти поширюють фейкову платіжку від імені "Нафтогазу"

У ній пропонують знижку за комунпослуги, якщо абонент здасть колаборантів або ухилянтів.

Ворожі телеграм-канали поширюють фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз".

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, у цій платіжці людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

Фото: Центр протидії дезінформації

"Насправді такого повідомлення не існує. Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: «Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота»", - пояснили у ЦПД.

Українців закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, нещодавно декілька очільників міст Дніпропетровщини отримали повідомлення від шахраїв із проханням "терміново" передзвонити. Зловмисники при цьому прикривалися ім'ям керівника ОВА Сергія Лисака.

Також ворожа пропаганда поширювала фейки про "повну мобілізацію" в Україні, щоб посіяти паніку серед населення.