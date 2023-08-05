У Джидді стартував форум щодо формули миру України

До нього долучилися представники близько 40 держав.

5 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) стартував саміт щодо формули миру України, передає Al Arabiya.

Дводенна зустріч є частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою інших держав, окрім основних західних партнерів. Йдеться, зокрема, про країни Глобального Півдня, які поки не хочуть обирати сторону в російсько-українській війні.

Україна та її союзники сподіваються, що зустріч у Джидді радників глав держав і представників МЗС із приблизно 40 країн дозволить узгодити ключові принципи того, як покласти край війні Росії в Україні.

На форумі Росії немає, але Кремль заявив, що стежитиме за зустріччю.

Нагадаємо, напередодні китайське МЗС повідомило, що відправить свою делегацію на переговори. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "історичною перемогою".

Президент Зеленський висловив вдячність Саудівській Аравії за майданчик для переговорів.