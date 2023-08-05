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У Джидді стартував форум щодо формули миру України

До нього долучилися представники близько 40 держав.

У Джидді стартував форум щодо формули миру України
Фото: скриншот відео

5 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) стартував саміт щодо формули миру України, передає Al Arabiya.

Дводенна зустріч є частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою інших держав, окрім основних західних партнерів. Йдеться, зокрема, про країни Глобального Півдня, які поки не хочуть обирати сторону в російсько-українській війні.

Україна та її союзники сподіваються, що зустріч у Джидді радників глав держав і представників МЗС із приблизно 40 країн дозволить узгодити ключові принципи того, як покласти край війні Росії в Україні.

На форумі Росії немає, але Кремль заявив, що стежитиме за зустріччю.

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Нагадаємо, напередодні китайське МЗС повідомило, що відправить свою делегацію на переговори. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "історичною перемогою".

Президент Зеленський висловив вдячність Саудівській Аравії за майданчик для переговорів.

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