Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Воєнкома-мільйонера з Одещини відправили на передову, ДБР перевіряє його
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Чи має Захід ще зброю для України?
Чи має Захід ще зброю для України?
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСвіт

Німеччина передала Україні обладнання для розмінування

Крім того, у Берліні оновили перелік допомоги, що планується надати.

Німеччина передала Україні обладнання для розмінування
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні для допомоги в протистоянні повномасштабному російському вторгненню.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З оновленого переліку випливає, що Україна за останній тиждень отримала два танки для розмінування WISENT 1 на додачу до чотирьох, переданих раніше та 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Також серед військової допомоги – п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE (про них повідомлялось ще в лютому), три розвідувальні безпілотники Vector, п’ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев’ять машин для охорони кордону.

У німецькому уряді прозвітували й про передання Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією.

Крім того, у Берліні оновили перелік допомоги, що планується надати. Це - 40 бойових машин піхоти Marder, ще шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та ще 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.

А перед цим Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1. Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, більше тисячі снарядів калібру 155 мм, 80 розвідувальних безпілотників та інша допомога.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро. Країна є другою після США, яка надає найбільшу підтримку Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies