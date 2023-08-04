Німеччина передала Україні обладнання для розмінування

Крім того, у Берліні оновили перелік допомоги, що планується надати.

Уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні для допомоги в протистоянні повномасштабному російському вторгненню.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З оновленого переліку випливає, що Україна за останній тиждень отримала два танки для розмінування WISENT 1 на додачу до чотирьох, переданих раніше та 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Також серед військової допомоги – п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE (про них повідомлялось ще в лютому), три розвідувальні безпілотники Vector, п’ять мобільних антенно-баштових комплексів та дев’ять машин для охорони кордону.

У німецькому уряді прозвітували й про передання Україні двох самохідних гаубиць Zuzana 2 у межах проєкту, що фінансується спільно з Данією та Норвегією.

Крім того, у Берліні оновили перелік допомоги, що планується надати. Це - 40 бойових машин піхоти Marder, ще шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, сім мобільних, дистанційно керованих та захищених комплексів розмінування, п’ять мобільних розвідувальних комплексів SurveilSPIRE та ще 18 тисяч переносних протитанкових ракетних комплексів.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.

А перед цим Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1. Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, більше тисячі снарядів калібру 155 мм, 80 розвідувальних безпілотників та інша допомога.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро. Країна є другою після США, яка надає найбільшу підтримку Україні.