Двох американських моряків обвинувачують у передачі військових секретів Китаю

Вони нібито надіслали офіцерам китайської розвідки проєкт радіолокаційної системи та технічні посібники для суден.

Двох моряків ВМС США заарештувати за обвинуваченнями у передачі секретної інформації національної оборони та військових секретів китайським агентам в обмін на гроші.

Про це пише The Washington Post.

Вони нібито надіслали офіцерам китайської розвідки проєкт радіолокаційної системи, технічні посібники для суден, оперативні плани військових навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні та деталі оборонної зброї.

“Ці арешти є нагадуванням про невпинні, агресивні зусилля Китайської Народної Республіки підірвати нашу демократію та загрожувати тим, хто її захищає”, − заявила помічник директора відділу контррозвідки ФБР Сюзанна Тернер.

Обидва чоловіки не визнали себе винними у федеральних судах у Сан-Дієго та Лос-Анджелесі. Їх залишили до слухань щодо обрання запобіжного заходу, які відбудуться 8 серпня в тих же містах.

Ці арешти відбулися через кілька місяців після виявлення китайської повітряної кулі-шпигунки, яка летіла над Сполученими Штатами.

У квітні стало відомо, що 21-річний американський льотчик Джек Тейшейра оприлюднив сотні секретних військових документів США на Discord, популярній серед геймерів чат-платформі, включно з оцінками війни в Україні та здатності Пекіна розгорнути висотний безпілотний літальний апарат.