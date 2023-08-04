Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
ГоловнаСвіт

Двох американських моряків обвинувачують у передачі військових секретів Китаю

Вони нібито надіслали офіцерам китайської розвідки проєкт радіолокаційної системи та технічні посібники для суден.

Двох американських моряків обвинувачують у передачі військових секретів Китаю
Фото: EPA/UPG

Двох моряків ВМС США заарештувати за обвинуваченнями у передачі секретної інформації національної оборони та військових секретів китайським агентам в обмін на гроші.

Про це пише The Washington Post.

Вони нібито надіслали офіцерам китайської розвідки проєкт радіолокаційної системи, технічні посібники для суден, оперативні плани військових навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні та деталі оборонної зброї.

“Ці арешти є нагадуванням про невпинні, агресивні зусилля Китайської Народної Республіки підірвати нашу демократію та загрожувати тим, хто її захищає”, − заявила помічник директора відділу контррозвідки ФБР Сюзанна Тернер. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Обидва чоловіки не визнали себе винними у федеральних судах у Сан-Дієго та Лос-Анджелесі. Їх залишили до слухань щодо обрання запобіжного заходу, які відбудуться 8 серпня в тих же містах.

Ці арешти відбулися через кілька місяців після виявлення китайської повітряної кулі-шпигунки, яка летіла над Сполученими Штатами.

У квітні стало відомо, що 21-річний американський льотчик Джек Тейшейра оприлюднив сотні секретних військових документів США на Discord, популярній серед геймерів чат-платформі, включно з оцінками війни в Україні та здатності Пекіна розгорнути висотний безпілотний літальний апарат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies