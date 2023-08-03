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Німецький міністр оборони заявив, що постачання Україні ракет Taurus не є "головним пріоритетом"

"Ми не єдині, хто не постачає. Наші американські союзники теж не поставляють ці крилаті ракети", - сказав Пісторіус.

Німецький міністр оборони заявив, що постачання Україні ракет Taurus не є "головним пріоритетом"
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус укотре заявив, що постачання крилатих ракет Taurus до України не буде, бо це не є "головним пріоритетом", передає Süddeutsche Zeitung.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що зараз це не є нашим головним пріоритетом. Ми не єдині, хто не постачає. Наші американські союзники теж не поставляють ці крилаті ракети. У наших особлива дальність", - сказав Пісторіус під час відвідин гірсько-піхотної бригади в Баварії.

Наявність в України Taurus дала би можливість атакувати позиції російських збройних сил далеко за лінією фронту і перервати логістичні ланцюжки постачань ворожої армії. Берлін не погоджується задовольнити прохання української сторони, бо побоюється, що ракети можуть досягти території Росії.

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Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна запросила у Німеччини постачання крилатих ракет Taurus.

Згодом депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер висловився за постачання цих ракет. За його словами, Taurus із дальністю до 500 кілометрів дозволили б нашій державі "завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

Пісторіус уже декілька разів на запитання, чи буде Німеччина передавати ракети Україні, заявляв, що позиція ФРН у цьому питання незмінна.

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