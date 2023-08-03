​ЄС заборонив експортувати до Білорусі низку товарів і технологій, зокрема, вогнепальну зброю та боєприпаси

Також під обмеження потрапили товари і технології, придатні для використання в авіації та космічній галузі.

Євросоюз розширив дію санкцій щодо Білорусі, аби боротися з обходом обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, заборонив експортувати до республіки низку товарів і технологій, які сприяють військово-технічному вдосконаленню Білорусі.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі. Блок також запровадив додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі.

У Єврокомісії зазначили, що обмежувальні заходи вводять у прискореному порядку через терміновість,яка пов'язана з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності.

Нагадаємо, за інформацією українського прем'єра Дениса Шмигаля, у складі російських ракет і дронів знайшли комплектуючі з 50 країн, що потрапили в РФ попри санкції.

Раніше Великобританія ввела санкції проти російських суддів і прокурорів за “політично вмотивоване засудження” російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи.