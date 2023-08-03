Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
ГоловнаСвіт

​ЄС заборонив експортувати до Білорусі низку товарів і технологій, зокрема, вогнепальну зброю та боєприпаси

Також під обмеження потрапили товари і технології, придатні для використання в авіації та космічній галузі.

​ЄС заборонив експортувати до Білорусі низку товарів і технологій, зокрема, вогнепальну зброю та боєприпаси

Євросоюз розширив дію санкцій щодо Білорусі, аби боротися з обходом обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, заборонив експортувати до республіки низку товарів і технологій, які сприяють військово-технічному вдосконаленню Білорусі.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі. Блок також запровадив додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі.

У Єврокомісії зазначили, що обмежувальні заходи вводять у прискореному порядку через терміновість,яка пов'язана з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, за інформацією українського прем'єра Дениса Шмигаля, у складі російських ракет і дронів знайшли комплектуючі з 50 країн, що потрапили в РФ попри санкції.

Раніше Великобританія ввела санкції проти російських суддів і прокурорів за “політично вмотивоване засудження” російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies