Ми маємо максимально спростити ремонт і виготовлення зброї в Україні, − Кулеба

Йдеться також про залучення нашого інтелектуального потенціалу для розробок в інших країнах.

Нашою метою є спростити все, що пов'язано з ремонтом і виготовленням зброї в Україні.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua, відповідаючи на запитання про запуск форуму оборонних індустрій та створення оборонних союзів.

“На початку року я зрозумів, що питання по зброї, в принципі, вирішено. І тепер є питання утримання, ремонту та виробництва. А це вже про виробництво. Я прийшов до президента і сказав, що нам потрібно приділити увагу саме цьому питанню. Коли я сказав президенту, що давайте це робити, він сказав, робимо, але почекай, зараз ми призначимо профільного міністра, щоб він міг це реалізувати. Ми взяли паузу, чекали, призначили Камишина, тепер ми з ним робимо цей форум”, − сказав він.

Міністр додав, що потрібно “підняти хвилю”, на цій хвилі “затягнути” бізнеси та представників урядів іноземних країн і вийти на конкретні проєкти кооперації спільного виробництва запчастин і власне самої зброї.

“Є, наприклад, коаліція CV-90. Це коаліція виробників компаній, залучених у виробництво бронетранспортера CV-90. Нам потрібні коаліції під те, що потрібно нам, щоб, коли немає якоїсь гайки, в секунду вирішувалося питання виробництва гайків, без якої не їде. Є коаліція виробників танків леопардів. Коли було обговорено політичне рішення про передачу леопардів, власне, компанії зібралися і насамперед проаналізували, чи здатні вони відновити цей парк іржавих леопардів. Ось такі нам потрібні речі”, − підкреслив Кулеба.

За його словами, потірбно створювати конкретні консорціуми під конкретні теми, де компанії з конкретних країн домовляються і забезпечують ремонт.

“Друге – це виробництво нової зброї і спільне виробництво. А в перспективі, коли війна закінчиться, ми наситимо Збройні сили, то це ж буде зброя перемоги, вона буде коштувати дорожче, ніж на міжнародних ринках”, − сказав очільник МЗС.

На його думку, пріоритетом є максимально пришвидшити і спростити все, що пов'язано з ремонтом і виготовленням зброї на території України. Насамперед йдеться про локалізацію в Україні ремонту, виготовлення і залучення нашого інтелектуального потенціалу для розробок в інших країнах.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала імпортне мито на тепловізійні монокуляри та бінокуляри, а також на антидронові рушниці.