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Зеленський провів тригодинну ставку: йшлося про фронт, “зерновий коридор” та високоточну зброю

Результатами президент задоволений.

Зеленський провів тригодинну ставку: йшлося про фронт, “зерновий коридор” та високоточну зброю
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів тригодинну ставку Верховного Головнокомандувача, повідомив телеграм-канал очільника держави.

Мова йшла про ситуацію на фронті. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ і угруповання “Хортиця” Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський доповідали про наступальні та оборонні операції, забезпечення та логістику. 

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, очільник МЗС Дмитро Кулеба і командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа доповідали про “зерновий коридор”. 

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“Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності”, − зазначив Зеленський.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін говорив про розвиток військово-промислового комплексу. “Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами”, − сказав президент. 

Також йшлося про аналіз застосування високоточної зброї. “Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені”, − підсумував Зеленський.

Нагадаємо, попередню Ставку Зеленський провів у Дніпрі 27 липня, на ній обговорили результативність ППО.

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