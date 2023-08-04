Зеленський провів тригодинну ставку: йшлося про фронт, “зерновий коридор” та високоточну зброю

Президент України Володимир Зеленський провів тригодинну ставку Верховного Головнокомандувача, повідомив телеграм-канал очільника держави.

Мова йшла про ситуацію на фронті. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ і угруповання “Хортиця” Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський доповідали про наступальні та оборонні операції, забезпечення та логістику.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, очільник МЗС Дмитро Кулеба і командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа доповідали про “зерновий коридор”.

“Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності”, − зазначив Зеленський.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін говорив про розвиток військово-промислового комплексу. “Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами”, − сказав президент.

Також йшлося про аналіз застосування високоточної зброї. “Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені”, − підсумував Зеленський.

Нагадаємо, попередню Ставку Зеленський провів у Дніпрі 27 липня, на ній обговорили результативність ППО.