Росія подвоїла цільові витрати на оборону на 2023 рік до понад $100 млрд, − Reuters

Росія подвоїла цільові витрати на оборону на 2023 рік до понад 100 мільярдів доларів – це третина всіх державних витрат.

Про це пише Reuters з посиланням на урядовий документ.

“Ці цифри відкривають витрати Росії на конфлікт у той час, коли дані про бюджетні витрати по секторах більше не публікуються”, − зазначає видання.

Лише в першій половині 2023 року Росія витратила на оборону 12%, або 600 мільярдів рублів, більше, ніж 4,98 трильйона рублів (54 мільярди доларів), які вона спочатку планувала на 2023 рік.

Витрати на оборону за перші шість місяців 2023 року склали 5,59 трлн рублів, що становить 37,3% від загальної суми 14,97 трлн рублів, витрачених за цей період. Бюджетним планом Росії передбачено 17,1% загального обсягу коштів, що витрачаються на “Національну оборону”.

“Зростання військових витрат підтримує помірне відновлення економіки Росії цього року коштом зростання промислового виробництва, але вже призвело до дефіциту бюджетних фінансів у розмірі близько 28 мільярдів доларів, що посилюється падінням доходів від експорту”, − додає Reuters.

Збільшення витрат на оборону може ще більше збільшити дефіцит, тоді як зростання виробництва може поглинути інші сектори і витіснити приватні інвестиції.

Розрахунки Reuters на основі документа показали, що Росія витратила 19,2% на оборону за перші шість місяців від усіх запланованих видатків бюджету на 2023 рік загалом.

За останніми загальнодоступними даними, у січні та лютому Москва витратила на армію 2 трильйони рублів. Витрати бюджету у першому півріччі поточного року на 2,44 трлн рублів перевищують аналогічний період 2022 року. Згідно з документом, 97,1% цієї додаткової суми було направлено до оборонного сектору.

У документі представлено нову оцінку щорічних витрат на оборону у розмірі 9,7 трлн рублів (понад 100 млрд доларів), що становить одну третину від загального цільового показника витрат у 29,05 трлн рублів. Це буде найвищою часткою щонайменше за останнє десятиліття.

У період з 2011 по 2022 рік Росія витрачала щонайменше 13,9% і максимум 23% свого бюджету на оборону. Згідно з документом, Росія вже витратила 57,4% свого нового річного оборонного бюджету.

Військове виробництво призвело до значного відновлення промисловості, і аналітики кажуть, що державні оборонні контракти були ключовим чинником відновлення економіки Росії до зростання ВВП цього року після скорочення на 2,1% у 2022 році. Конкретне фінансування оборони є закритими витратами, але деякі дані, хоч і недоступні, поширюються.

Наприклад, у документі показано, що у першому півріччі Росія витратила на зарплату військовим майже 1 трлн рублів, що на 543 млрд рублів більше ніж за аналогічний період минулого року.

Віцепрем'єр Денис Мантуров заявив у липні, що оборонна промисловість наразі щомісяця виробляє більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

Цього року фінансування шкіл, лікарень та доріг вже було скорочено на користь оборони та безпеки.

Нагадаємо, війну фінансує 81 російський мільярдер РФ. Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російським оборонним комплексом за час війни, становить майже 3 млрд доларів.