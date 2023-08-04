Головне за ніч та ранок. П'ятниця, 4 серпня

Вибухи в порту Новоросійська та в Криму, близько 40 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, втрати окупантів.

У порту Новоросійська (Краснодарський край) вночі та вранці 4 серпня лунали вибухи. Вони відбувалися в декілька серій: близько години ночі та ближче до ранку, пишуть російські медіа з посиланням на дані місцевих.

Російське міноборони вранці звинуватило Україну в атаці "двома морськими безекіпажними катерами" на військово-морську базу Новоросійська. Як і завжди, росіяни стверджують, що нібито відбили атаку і пошкоджень немає. Порт тим часом для проходу суден закрито.

Згодом у соцмережах опублікували фото пошкодженого судна "Олєнєгорський горняк", що стояв у порту Новоросійська. Офіційно росіяни пошкодження судна не визнали, але ставленик окупантів у Криму, радник так званого голови Криму Крючков в телеграмі обурився тим, що хтось опублікував фото пошкодженого "Олєнєгорського горняка", бо "в Києві побачили результати своєї атаки".

Великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ. Судно атакували надводним дроном, повідомили джерела LB.ua серед правоохоронців.

Вони передали редакції і відео атаки. На ньому видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

Як зазначили джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з Військово-морськими силами. В результаті атаки "Олєнєгорский горняк" отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання, попри брехню окупантів про те, що атака відбита.

Вибухи цієї ночі лунали і в Криму, в районі нафтобази в Феодосії. Той самий Крючков заявив, що вночі працювала протиповітряна оборона.

Як і завжди, окупанти стверджують, що все нібито збили. Пошкоджень і постраждалих, як заявив Крючков, немає, але на відео очевидців видно вибух і стовп вогню.

Місцеві пабліки в соцмережах повідомили також про звуки вибухів у Армянську.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох – по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, пункт управління, три райони зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони та три склади боєприпасів ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби наші воїни ліквідували 640 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

За добу росіяни били по девʼятьох областях України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Атаковані Чернігівська, Сумська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області.

Більше інформації – в новині.

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