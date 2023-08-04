У порту Новоросійська лунали вибухи. РФ заявила про "атаку морських дронів"

Вибухи лунали в декілька хвиль із інтервалом у кілька годин.

У порту Новоросійська (Краснодарський край) вночі та вранці 4 серпня лунали вибухи. Вони відбувалися в декілька серій: близько години ночі та ближче до ранку, пишуть російські медіа з посиланням на дані місцевих.

Очевидці стверджують, що бачили яскравий спалах над морем і вибух неподалік від Каспійського трубопровідного консорціуму (КПК). Також вони чули звуки стрілянини над морем.

Фото: російські канали в Telegram

Російське міноборони вранці звинуватило Україну в атаці "двома морськими безекіпажними катерами" на військово-морську базу Новоросійська. Як і завжди, росіяни стверджують, що нібито відбили атаку і пошкоджень немє. Порт тим часом для проходу суден закрито.

Фото: російські канали в Telegram

Нагадаємо, що в липні росіяни декілька разів заявляли про атаку ЗСУ на Чорноморський флот. Атаки ці, за заявами ворога, були здійснені морськими дронами, але вони їх відбивали.

У травні російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджувало, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені. Однак насправді щонайменше один український безпілотник успішно атакував судно.