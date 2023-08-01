РФ заявила про спробу атаки на два її кораблі в Чорному морі

Російське міністерство оборони заявило про спробу атаки "дронами ЗСУ" на два кораблі в Чорному морі. Йдеться про патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", що стоять в 340 км від окупованого Севасто́поля.

Росіяни традиційно стверджують, що атаку відбили і що пошкоджень немає. Як насправді – поки невідомо.

Міністерство заявило, що кораблі "продовжують виконувати завдання".

25 липня росіяни вже заявляли про атаку безпілотників на один зі своїх найновіших кораблів "Сергій Котов". Тоді вони теж сказали, що атаку відбили.

"Сергія Котова" заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій.

"Василь Биков" – патрульний корабель ВМФ Росії класу проєкту 22160. Був закладений 26 лютого 2014 року в Зеленодольську і спущений на воду 28 серпня 2017 року. Введений в експлуатацію 20 грудня 2018 року на Новоросійській військово-морській базі та ввійшов до складу Чорноморського флоту.

Два місяці тому російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджувало, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені. Однак насправді щонайменше один український безпілотник успішно атакував судно.