Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ заявила про спробу атаки на два її кораблі в Чорному морі

Традиційно стверджує, що все відбила. 

РФ заявила про спробу атаки на два її кораблі в Чорному морі
Сергій Котов

Російське міністерство оборони заявило про спробу атаки "дронами ЗСУ" на два кораблі в Чорному морі. Йдеться про патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", що стоять в 340 км від окупованого Севасто́поля. 

Росіяни традиційно стверджують, що атаку відбили і що пошкоджень немає. Як насправді – поки невідомо. 

Міністерство заявило, що кораблі "продовжують виконувати завдання". 

25 липня росіяни вже заявляли про атаку безпілотників на один зі своїх найновіших кораблів "Сергій Котов". Тоді вони теж сказали, що атаку відбили.

"Сергія Котова" заклали на верфі в Керчі вже після початку окупації Криму, в 2016. Судно передали флоту після початку повномасштабної війни в червні 2022, чотирма роками пізніше від запланованого, зокрема через брак комплектуючих після санкцій. 

"Василь Биков" – патрульний корабель ВМФ Росії класу проєкту 22160. Був закладений 26 лютого 2014 року в Зеленодольську і спущений на воду 28 серпня 2017 року. Введений в експлуатацію 20 грудня 2018 року на Новоросійській військово-морській базі та ввійшов до складу Чорноморського флоту. 

Два місяці тому російське міністерство оборони визнало атаку морських безпілотників на корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". Воно стверджувало, що атака була "безуспішною" і що всі три безпілотні катери були знищені. Однак насправді щонайменше один український безпілотник успішно атакував судно. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies