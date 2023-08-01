З Маріуполя вийшло судно, завантажене арматурою, - Андрющенко

Це перше судно в цьому році, яке повезло не зерно.

Росіяни вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя судно, завантажене арматурою.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро.

“Думаю, до війни 3,5 тис. тон виготовляла металургія Донецької області десь одну зміну - а тут цілий рік. Досягнення чого там”, написав Андрющенко.

Він зазначив, що це перше судно в цьому році, яке повезло не зерно.

Андрющенко розповів, що росіяни замалювали назву судна, хоча по спостереженням та аналізу трафіку можна зробити висновок, що це “Междуреченск”.

Також радник мера розповів, що в порту Маріуполя понад два тижні стоїть друге судно. Воно заховано на причалі за елеватором, щоб унеможливити його ідентифікацію.

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.