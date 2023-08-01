З Маріуполя вийшло судно, завантажене арматурою, - Андрющенко

Росіяни вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя судно, завантажене арматурою.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро.
“Думаю, до війни 3,5 тис. тон виготовляла металургія Донецької області десь одну зміну - а тут цілий рік. Досягнення чого там”, написав Андрющенко.
Він зазначив, що це перше судно в цьому році, яке повезло не зерно.
Андрющенко розповів, що росіяни замалювали назву судна, хоча по спостереженням та аналізу трафіку можна зробити висновок, що це “Междуреченск”.
Також радник мера розповів, що в порту Маріуполя понад два тижні стоїть друге судно. Воно заховано на причалі за елеватором, щоб унеможливити його ідентифікацію.
У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.