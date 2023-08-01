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З Маріуполя вийшло судно, завантажене арматурою, - Андрющенко

Це перше судно в цьому році, яке повезло не зерно.

З Маріуполя вийшло судно, завантажене арматурою, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Росіяни вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя судно, завантажене арматурою.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро. 

“Думаю, до війни 3,5 тис. тон виготовляла металургія Донецької області десь одну зміну - а тут цілий рік. Досягнення чого там”, написав Андрющенко. 

Він зазначив, що це перше судно в цьому році, яке повезло не зерно.

Андрющенко розповів, що росіяни замалювали назву судна, хоча по спостереженням та аналізу трафіку можна зробити висновок, що це “Междуреченск”.

Також радник мера розповів, що в порту Маріуполя понад два тижні стоїть друге судно. Воно заховано на причалі за елеватором, щоб унеможливити його ідентифікацію. 

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.

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