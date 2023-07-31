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Від російського удару в Кривому Розі постраждало понад тисяча квартир та житлових будинків, - Вілкул

Завтра, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби. 

Від російського удару в Кривому Розі постраждало понад тисяча квартир та житлових будинків, - Вілкул
Фото: EPA/UPG

Всього від удару росіян по Кривому Рогу постраждало понад 1 тис. квартир та житлових будинків. Також постраждали 5 медзакладів, 13 закладів освіти та 1 заклад культури.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Частина 9-типоверхового будинку, де жили звичайні мирні люди, просто знесена від 4-го до 8-го поверху. Корпус навчального закладу також сильно зруйнований”, - розповів Вілкул. 

Він додав, що внаслідок удару були вбиті 6 мирних людей, серед них сім‘я – мати, якій було 45 років та її донька 10 років. 

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Ще 75 людей отримали поранення. Серед них – 8 дітей. У лікарнях міста зараз перебувають 22 поранених, серед них 2 дітей. Двоє поранених знаходяться у важкому стані. 

Олександр Вілкул зазначив, що завтра, 1 серпня, у Кривому Розі оголошено день жалоби. 

Під час рятувальної операції 30 людям була надана допомога в евакуації, ще 3-х врятували, серед них 10-тирічну дитину. Наразі рятувальна операція рятувальниками вже завершилася, але комунальники продовжують свою роботу, якої дуже багато.

Поряд з місцями ударів були організовані штаби для допомоги постраждалим. Один штаб – це Криворізька гімназія №60 на вул. Українська. А другий штаб – у будівлі КТРА на проспекті Поштовий. В них люди можуть отримати їжу, воду, допомогу з розселенням. Наразі за розселенням звернулися 5 людей.

Нагадаємо, попереднього удару Кривий Ріг зазнав уночі 14 липня. Росіяни вдарили "шахедами" по підпримству. Одна людина була поранена. Також росіяни били по місту вночі 8 липня – теж "шахедами".

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