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Представник США має відвідати мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії

Переговори мають відбутись наступного тижня.

Представник США має відвідати мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії
Фото: ЕРА/UPG

Очікується, що представник адміністрації Джозефа Байдена відвідає мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє CNN.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у мирних переговорах щодо війни в Україні.

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Переговори мають відбутись наступного тижня в Саудівській Аравії, очікується, що Росія не братиме в них участі.

Як зазначили представники США, Україна має мету, щоб переговори працювали над визначенням спільних принципів для припинення війни. Також Україна хоче, щоб цього року відбувся мирний саміт, на якому світові лідери підпишуться на підтримку цих принципів.

Ці переговори організовані керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, перші переговори відбулися на початку цього року в Копенгагені. Саудівську Аравію обрали для переговорів частково через відносини країни з Китаєм, хоча очікується, що Китай не братиме участі в переговорах. 

Нагадаємо, як написала американська газета The Wall Street Journal, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

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