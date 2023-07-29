Саудівська Аравія проведе мирні переговори щодо України без участі Росії, - WSJ

Україна і західні офіційні особи сподіваються, що результатом стане мирний саміт наприкінці року.

Саудівська Аравія на початку серпня збирається провести мирні переговори між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дипломати, які беруть участь в обговоренні, розповіли що переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

"Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", - йдеться в статті.

Зазначається, що Україна і західні офіційні особи сподіваються, що результатом цих перемовин стане мирний саміт наприкінці року. Очікується, що на саміті буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.

РФ не братиме участь у саміті цього року.

Нагадаємо, сьогодні очільник ОП Андрій Єрмак обговорив формулу миру із послами та представниками дипмісій, акредитованими в Україні

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон хоче переконати принца Саудівської Аравії використати свій вплив на Росію у питанні війни в Україні.

У травні після візиту Володимира Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні.