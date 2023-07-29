Держсекретар США Блінкен вважає, що Шойгу поїхав до Північної Кореї шукати зброю

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що російський міністр оборони Сергій Шойгу у Північній Кореї шукає зброю, передає The Guardian.
Блінкен сказав, що Росія щосили намагається купити зброю у союзників по всьому світу.
"Ми бачимо, як Росія відчайдушно шукає підтримку, зброю, де б вона не була, щоб продовжити свою агресію проти України... Ми бачимо це у Північній Кореї, ми бачимо це і в Ірані, який надав Росії багато безпілотників, які вона використовує для знищення громадянської інфраструктури та вбивства мирних жителів в Україн", - зазначив американський держсекретар.
Блінкен додав, що "дуже сумнівається", що Шойгу був у КНДР "у відпустці".
Нагадаємо, російський міністр прибув до Північної Кореї і передав лідеру Кім Чен Ину листа від президента Путіна та провів перемовини, зокрема про взаємну оборону.
Агентство Reuters повідомляло, що Кім Чен Ин також показав Шойгу свої балістичні ракети.