Виробник мікросхем AMD інвестує в Індію $400 мільйонів до 2028 року, – Reuters

Американський виробник мікросхем Advanced Micro Devices (AMD) протягом наступних п'яти років інвестує в Індію близько 400 мільйонів доларів і побудує свій найбільший дизайнерський центр в технологічному центрі Бенгалуру.

Про це оголосив технічний директор AMD Марк Папермастер на щорічній конференції з напівпровідників в Індії, пише Reuters.

"Незважаючи на те, що уряд Моді (Нарендра Дамодардас Моді – прем'єр Індії, – ред.) запізнився, він намагається залучити інвестиції в сектор мікросхем, що зароджується в Індії, щоб затвердити свою репутацію як центру виробництва мікросхем. AMD заявила, що відкриє свій новий кампус дизайн-центру в Бенгалуру до кінця цього року і створить 3 000 нових інженерних посад протягом п'яти років", – пише видання.

Зазначається, що новий кампус площею 500 тис квадратних футів збільшить кількість офісів AMD в Індії до 10. В країні вже працює понад 6 500 співробітників компанії.

"Наші індійські команди продовжуватимуть відігравати ключову роль у наданні високопродуктивних та адаптивних рішень, які підтримують клієнтів AMD по всьому світу", – сказав Папермастер.

Чіпи AMD використовуються в широкому спектрі пристроїв – від персональних комп'ютерів до центрів обробки даних. Компанія зі штаб-квартирою в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, також працює над чіпом штучного інтелекту, який стане конкурентом лідера ринку Nvidia.

На відміну від свого головного конкурента Intel, AMD передає виробництво розроблених нею чіпів стороннім виробникам, таким як тайванська TSMC.

У 2021 році Індія представила програму стимулювання виробництва мікросхем вартістю $10 мільярдів, але план зазнав невдачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Західні країни постачають мікрочипи у Росії в обхід санкцій, введених проти РФ через вторгнення до України. Йшлося про комплектуючі компаній Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc, Analog Devices Inc. та Infineon AG.