Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий
Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
ГоловнаСвіт

Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія, - Кірбі

Водночас, США хочуть, щоб зернова угода була продовжена.

Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія, - Кірбі

Наразі США не обговорюють із союзниками можливе супроводження українських суден із зерном у Чорному морі.

Про це розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо”, - сказав Кірбі. 

Підписуйтесь на наш Google News

Він наголосив, що США хочуть, аби зерно вийшло з України на зовнішній ринок, і хочуть, щоб зернова угода була продовжена.

Також, зазначив Кірбі, США будуть працювати з союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути для експорту зерна з України.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче продавати в Азію та Африку крадене в Україні зерно. А щоденні обстріли Одещини мають на меті нищення портової інфраструктури й запасів продовольства.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що РФ хоче спровокувати посилення світової продовольчої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно. Країна-агресора готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди. Цей крок РФ засудила Рада Україна-НАТО під час зустрічі в середу, 26 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies