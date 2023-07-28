Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія, - Кірбі

Наразі США не обговорюють із союзниками можливе супроводження українських суден із зерном у Чорному морі.

Про це розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо”, - сказав Кірбі.

Він наголосив, що США хочуть, аби зерно вийшло з України на зовнішній ринок, і хочуть, щоб зернова угода була продовжена.

Також, зазначив Кірбі, США будуть працювати з союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або можливо річкові маршрути для експорту зерна з України.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія хоче продавати в Азію та Африку крадене в Україні зерно. А щоденні обстріли Одещини мають на меті нищення портової інфраструктури й запасів продовольства.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що РФ хоче спровокувати посилення світової продовольчої кризи і безперешкодно експортувати власне зерно. Країна-агресора готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди. Цей крок РФ засудила Рада Україна-НАТО під час зустрічі в середу, 26 липня.