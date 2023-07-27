Туреччина хоче розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу. Зараз Анкара прагне залучити якомога більше інвестицій для реанімації економіки країни, пише Bloomberg.

“Усе, що нам потрібно, − це продовжити шлях, актуальний з точки зору гуртової трансформації. Ми дивимося на ЄС як джерело натхнення для змін. Це найкраща альтернатива", − заявив міністр фінансів країни Мехмет Сімсек на саміті в Австрії в четвер.

За словами Мехмета Сімсека, перші кроки з ЄС можуть включати митні питання, зокрема щодо турецьких сільськогосподарських товарів і послуг.

Туреччина залучає іноземних інвесторів та країни, щоб посилити економіку та покласти край кризі вартості життя, частково спричиненому зростанням інфляції. Багато інвесторів звинувачують у бідах Туреччини роки неортодоксальної податково-бюджетної та грошово-кредитної політики при президентові Реджепі Тайїпі Ердогані, зокрема утримання відсоткових ставок на рівні значно нижчому від темпів зростання цін.

Відносини Туреччини з ЄС були натягнуті через придушення політичних опонентів Ердоганом.ЄС і Туреччина почали переговори про вступ у 2005 році. Хоча процес зупинився, Анкара залишається ключовим економічним і оборонним партнером для блоку. Обом сторонам також довелося працювати над питанням імміграцією, адже Туреччина є ключовим маршрутом для людей, які намагаються дістатися Європи.

Цього місяця Ердоган погодився дозволити Швеції приєднатися до НАТО, хоча парламент Туреччини ще має ратифікувати це рішення. Зазначимо, Ердоган пов’язав заявку Стокгольму на членство у військовому блоці із наміром Анкари приєднатися до Європейського Союзу.

28 травня Ердоган став переможцем другого туру виборів президента Туреччини, а у червні оголосив про створення нового уряду.