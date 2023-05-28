Ердоган обраний президентом Туреччини

Переможцем другого туру виборів президента Туреччини за підсумками підрахунку абсолютної більшості бюлетенів стає чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це заявив голова Вищої виборчої ради Туреччини (ЦВК) Ахмет Йенер, пише Анадолу.

За його словами, за підсумками підрахунку 99,43% бюлетенів Реджеп Тайїп Ердоган набрав 52,14% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу – 47,86%.

“На підтримку кандидатури чинного президента висловилися 27 млн 513 тис. 587 виборців, а за Киличдароглу проголосували 25 млн 260 тис. 210 виборців. Різниця склала 2 млн 253 тис. 478”, - сказав голова ЦВК.

Нагадаємо, за підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Ердоган здобув підтримку 49,52% виборців, а Киличдароглу – 44,88%.

28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів президента. Виборчі дільниці зачинилися о 17:00, після чого почався підрахунок голосів. Після опрацювання 95,24% голосів виборців лідирував чинний керівник країни Реджеп Ердоган. За даними Вищої виборчої комісії Ердоган набрав 52,34% голосів виборців, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу – 47,66%.

Президент України Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.