Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Росіяни вночі атакували Київ та 12 областей, є загиблі та поранені, - ОВА
Росіяни вночі атакували Київ та 12 областей, є загиблі та поранені, - ОВА
Президент Сербії на тлі протестів залишив посаду лідера своєї партії
Президент Сербії на тлі протестів залишив посаду лідера своєї партії
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
У Тальному сотні людей прощалися з нацгвардійцем Бондаренком, якого насмерть збили на блокпосту у Києві
У Тальному сотні людей прощалися з нацгвардійцем Бондаренком, якого насмерть збили на блокпосту у Києві
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
ГоловнаСвіт

Ердоган обраний президентом Туреччини

Чинний глава держави набрав 52,14% голосів виборців за підсумками підрахунку 99,43% бюлетенів.

Ердоган обраний президентом Туреччини
Фото: EPA/UPG

Переможцем другого туру виборів президента Туреччини за підсумками підрахунку абсолютної більшості бюлетенів стає чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це заявив голова Вищої виборчої ради Туреччини (ЦВК) Ахмет Йенер, пише Анадолу.

За його словами, за підсумками підрахунку 99,43% бюлетенів Реджеп Тайїп Ердоган набрав 52,14% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу – 47,86%.

“На підтримку кандидатури чинного президента висловилися 27 млн 513 тис. 587 виборців, а за Киличдароглу проголосували 25 млн 260 тис. 210 виборців. Різниця склала 2 млн 253 тис. 478”, - сказав голова ЦВК.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, за підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Ердоган здобув підтримку 49,52% виборців, а Киличдароглу – 44,88%.

28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів президента. Виборчі дільниці зачинилися о 17:00, після чого почався підрахунок голосів. Після опрацювання 95,24% голосів виборців лідирував чинний керівник країни Реджеп Ердоган. За даними Вищої виборчої комісії Ердоган набрав 52,34% голосів виборців, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу – 47,66%.

Президент України Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies