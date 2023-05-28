Росіяни "параноїдально доносять один на одного", а Путін відроджує "антиамериканізм", - західні ЗМІ

"Випадкові сусіди підслуховують приватні розмови в ресторанах і вагонах потягів, а потім викликають поліцію, щоб вони арештували "зрадників" і "ворогів"".

Західна преса інформує свої читачів про відродження в Росії радянських традицій та відтворення атмосфери страху, притаманної Радянському Союзу.

Про це пише "Голос Америки" із посиланням на інші ЗМІ.

Як пише московська кореспондентка Washington Post, російські парафіяни засудили священників своєї церкви, які виступали за мир замість того, щоб проповідувати перемогу у війні на Україні. Вчителі втратили роботу після того, як діти почали говорити, що вони проти війни, батьки доносять на дітей, діти на батьків.

"Між росіянами панує «ворожа і параноїдальна атмосфера», а громадяни країни воюють не лише з Україною, а і між собою. Із критиками війни розправляється не лише диктаторський режим президента Путіна, а звичайні люди доносять одне на одного у стилі “найтемніших років сталінських репресій", - описує атмосферу в Росії керівниця московського бюро газети Робін Діксон.

За її словами, росіяни пишуть "тисячі доносів одне на одного, після яких влада порушує кримінальні звинувачення, суди виносять вироки, а люди живуть у страху переслідувань та звільнення з роботи".

"Випадкові сусіди підслуховують приватні розмови в ресторанах і вагонах потягів, а потім викликають поліцію, щоб вони арештували "зрадників" і "ворогів". Пости в соцмережах і навіть повідомлення у приватних чатах призводять до "стуку в двері агентів ФСБ"", - розповідає журналістка.

Раніше видання "Німецька хвиля" також писало про “вибух епідемії доносів” у Росії. За інформацією видання, люди в найчастіше звертаються до поліції і Роскомнагляду з повідомленнями про факти "дискредитації армії РФ" або про "поширення проукраїнської пропаганди".

Журналістка Washington Post нагадує, що доноси в Росії заохочуються державою, а новини про арешти та судові переслідування активно поширюються пропагандистами на федеральних телевізійних каналах і в соцмережах – у відповідь на заклик президента Путіна "очистити націю від зрадників".

“Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму, коли люди розуміють, що добре — з точки зору президента — і що погано”, — цитує Washington Post московського політичного аналітика із Фонду Карнегі Андрія Колесникова.

Сам Колесников цього тижня опублікував розвідку у виданні Foreign Affairs під назвою "Змова проти Росії", де стверджує, що “Путін відродив сталінський антиамериканізм, щоб виправдати невдалу війну”.

“Кремль налаштований на повну серйозність. Зациклюючись на Сполучених Штатах, Путін використовує пізні сталінські доктрини, які становили ідеологічну основу холодної війни: США правлять світом і завжди хотіли послабити, якщо не знищити нас. [...] Як знав Сталін і виявив Путін, ставлення [росіян до США] можна змінити за допомогою ефективної пропаганди”, - пише Колесников.

Він також нагадує, що в останні роки правління Сталіна антиамериканізм став наріжним каменем радянської пропаганди. За радянського лексикону Путін запозичив і зневажливе слово “англосакси”, яке з його ініціативи у 2022 році стало часто вживанням у кремлівських дискусіях і навіть увійшло у словниковий запас пересічних росіян.

У лютому 2022 року 31 % росіян позитивно ставилися до США. Через рік, за даними недержавного Левада-центру, тільки 14% респондентів ставилися до США позитивно, а 73% — негативно. Лише 18 % опитаних росіян мали позитивну думку про країни ЄС у лютому 2023 року, у порівнянні з 69 %, які не мали позитивної думки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію наголосила, що чим швидше Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.

Окремо вона вказала на відповідальність всього російського суспільства за цю війну.

"Це не лише війна Путіна. Російський народ також відповідальний - поки територіальна експансія вважається доброчестю в Росії, а втрата людських життів - лише побічним продуктом, російська агресія рано чи пізно повернеться і в Європі не буде тривалого миру", - наголосила Каллас.