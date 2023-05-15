12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
ГоловнаСвіт

"Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність", - прем'єр Естонії

Кая Каллас закликала покінчити з "сірими зонами" в Європі та прийняти Україну до НАТО та ЄС.

"Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність", - прем'єр Естонії
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас
Фото: ОПУ

Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".

Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.

"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Окремо вона вказала на відповідальність всього російського суспільства за цю війну.

"Це не лише війна Путіна. Російський народ також відповідальний - поки територіальна експансія вважається доброчестю в Росії, а втрата людських життів - лише побічним продуктом, російська агресія рано чи пізно повернеться і в Європі не буде тривалого миру", - наголосила Каллас.

Вона зауважила, що Росія має визнати національну провину і взяти персональну відповідальність як основу для побудови свого майбутнього. Поки цього не відбулось, Європа має зміцнювати власний захист.

"Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС", - наголосила прем'єр Естонії.

Нагадаємо, що за даними видання Washington Post, у НАТО тривають перемовини щодо членства Києва, країни намагаються подолати розбіжності.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ", і політичне рішення щодо цього має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies