"Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність", - прем'єр Естонії

Кая Каллас закликала покінчити з "сірими зонами" в Європі та прийняти Україну до НАТО та ЄС.

Чим швидше президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. А до цього Європі необхідно покінчити з "сірими зонами" і прийняти Україну до НАТО та ЄС.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію, передає "Голос Америки".

Серед передумов стійкого миру в Європ вона назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей. Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність РФ.

"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила Каллас.

Окремо вона вказала на відповідальність всього російського суспільства за цю війну.

"Це не лише війна Путіна. Російський народ також відповідальний - поки територіальна експансія вважається доброчестю в Росії, а втрата людських життів - лише побічним продуктом, російська агресія рано чи пізно повернеться і в Європі не буде тривалого миру", - наголосила Каллас.

Вона зауважила, що Росія має визнати національну провину і взяти персональну відповідальність як основу для побудови свого майбутнього. Поки цього не відбулось, Європа має зміцнювати власний захист.

"Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС", - наголосила прем'єр Естонії.

Нагадаємо, що за даними видання Washington Post, у НАТО тривають перемовини щодо членства Києва, країни намагаються подолати розбіжності.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ", і політичне рішення щодо цього має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.