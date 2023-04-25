На саміті у Вільнюсі Україна очікує від НАТО графік вступу в Альянс, – Дмитро Кулеба

Він зауважив, що російська агресія проти України вже надала Альянсу нових цілей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ", і політичне рішення щодо цього має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Про це керівник української дипломатії написав у статті для видання Foreign Affairs, переклад якої оприлюднено на сайті МЗС.

Глава МЗС зазначив, що за 15 років, які минули після саміту НАТО в Бухаресті, Україна чула багато аргументів, чому вона не може вступити до НАТО. Найновіший аргумент проти вступу України полягає в тому, що це питання нібито роз’єднує Альянс.

"Подібне вже казали в Європі ті, хто прагнув заблокувати шлях України до членства в Європейському Союзі. Рік тому вони переконували, що питання кандидатства України розділяє ЄС. Але коли у червні 2022 року всі 27 країн-членів ЄС підтримали надання Україні цього статусу, Євросоюз відчув нову єдність, мету та силу. Те саме станеться з НАТО, коли чітке рішення про шлях України до членства буде ухвалене", – переконаний Кулеба.

Він зауважив, що російська агресія проти України вже надала Альянсу нової сили і нових цілей.

"Подолавши розбіжності з союзниками, до НАТО приєдналася Фінляндія. Швеція теж пройде цей шлях, а згодом його може пройти і Україна. Це лише питання політичної волі. Якщо ми будемо зосереджуватися на тому, що нас роз’єднує, ми будемо роз’єднаними. Натомість якщо ми шукатимемо практичні рішення, НАТО стане сильнішим і згуртованішим. Час облишити виправдання і нарешті визнати, що немає альтернативи повноправному членству України, якщо метою НАТО є гарантування безпеки євроатлантичної спільноти", – акцентував очільник МЗС.

На його переконання, на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі держави-члени НАТО мають надіслати Росії чіткий письмовий сигнал про те, що "гру завершено: Україна є частиною Заходу, вона на порозі Альянсу і незабаром увійде в його двері".

НАТО також має уникнути спокуси висунення Україні додаткових вимог, які продовжать відтерміновувати її членство, вважає міністр.

"Натомість НАТО має ухвалити політичне рішення, яке або визначить графік вступу України безпосередньо на саміті у Вільнюсі, або зобов’яже представити його до кінця 2023 року. Вступ - це процес, і досягнення кінцевої мети повноправного членства України в Альянсі залежатиме, зокрема, від безпекової ситуації, але цей процес має початися негайно", –наголосив глава української дипломатії.

На його думку, було б доцільно, щоб члени НАТО вирішили, які саме гарантії безпеки вони хочуть запропонувати Україні зараз, до вступу, і які з цих гарантій продовжуватимуть діяти після того, як Україна стане членом НАТО (крім тих, що закріплені в Північноатлантичному договорі).

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в Альянс.

Пізніше під час зустрічі з Волдоимиром Зеленським у Києві генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО.