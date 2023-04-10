Рада звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в альянс

Верховна Рада України на засіданні 10 квітня прийняла Постанову 9192 про Звернення ВРУ до держав – членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору.

За постанову проголосували 352 нардепи, передає кореспондент LB.

У пояснювальній записці нагадується, що розпочата воєнна агресія РФ у 2014 році переросла 24 лютого 2022 року «у невиправдане і неспровоковане широкомасштабне воєнне вторгнення на територію України, тому нагальною необхідністю стало прискорення реалізації частини п’ятої статті 85 Конституції України, яка визначає набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс нашої держави, що має безпрецедентний рівень підтримки Українського народу».

З цією метою Верховна Рада звертається до держав – членів Організації Північноатлантичного договору, парламентів цих держав і Парламентської асамблеї НАТО із закликом «здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО в частині прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена».

Українські парламентарі закликали «сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення України до майбутнього членства в НАТО під час Весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у м. Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО». Здійснення запропонованих постановою заходів «сприятиме формуванню консенсусу серед держав – членів НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України», — вважають нардепи.

Нагадаємо, що литовський парламент ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

А міністри закордонних справ країн-членів НАТО виступили за розробку багаторічної програми підтримки України. Ця програма має допомогти Україні зблизитись із НАТО.