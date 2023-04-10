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Зеленський і прем'єр Греції обговорили співпрацю у сфері безпеки

Кіріакос Міцотакіс запевнив у продовженні підтримки нашої держави.

Зеленський і прем'єр Греції обговорили співпрацю у сфері безпеки
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах.

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Глава держави розповів прем'єру про ситуацію на полі бою та про актуальні оборонні виклики перед Україною. Сторони домовилися продовжувати безпекове співробітництво.

Міцотакіс підтвердив позицію Греції продовжувати підтримку України та її права на захист свого суверенітету і територіальної цілісності, передає ERT News.

За словами прем'єра, його держава з початку російського вторгнення пропонувала гуманітарну та оборонну підтримку, а також реалізовувала та застосовує санкції проти Росії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Греція готова передати у співпраці з Міжнародним координаційним центром пожертв ще одну партію БМП-1, 73-мм осколково-фугасних снарядів, артилерійських боєприпасів тощо.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявлялв, що його держава не зможе дати Україні танки Leopard, бо вони необхідні для їхньої оборонної стратегії.

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