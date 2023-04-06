Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з грецьким колегою Нікосом Панагіотопулосом під час офіційного візиту до Греції.

Про це йдеться в дописі Резнікова у твітері.

За словами глави українського Міноборони, зустріч була "дуже продуктивна".

"Я вдячний нашим грецьким друзям за непохитну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності; гуманітарну та оборонну допомогу (БМП, боєприпаси); та їхню триваючу участь у "Рамштайні", - написав Резнніков.

Very productive meeting with my colleague, Minister of Defense @npanagioto I’m grateful to our Greek friends for their unwavering support for our sovereignty and territorial integrity; humanitarian and defense assistance (IFVs, ammo); and their continued participation in Ramstein pic.twitter.com/EzMQOE9b2R — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 6, 2023

Як повідомляє ERT News, переговорили міністрів тривали дві години. Панагіотопулос висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО, адже вміє давати відсіч Росії за допомогою натівської зброї.

Міністри обговорили посилення співробітництва у сфері оборони, зокрема, йшлося про розмінування Азовського моря, адже Греція має великий досвід як на морі, так і на суші.

Також грецький міністр заявив, що його держава продовжить підтримувати Україну, надаючи різного роду допомогу. Йдеться про уже надані і заплановані пакети, до яких входять 72 тонни гумдопомоги, 3870 тонн військової техніки, ракети Stinger, реактивні та артилерійські снаряди, бойові БМП-1 БТР.

Також Греція готова передати у співпраці з Міжнародним координаційним центром пожертв ще одну партію БМП-1, 73-мм осколково-фугасних снарядів, артилерійських боєприпасів тощо.

Крім цього, країна продовжить приймати і лікувати поранених українських солдатів та офіцерів.

Нагадаємо, Литва надасть Україні військову допомогу на 41 млн євро, а Польща лобіюватиме постачання літаків натівських стандартів.