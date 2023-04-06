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Нацполіція запустила мобільний додаток із пошуку зниклих дітей

У Нацполіції пояснили, що крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територія і відвідують там школи, дитсадки тощо.

Нацполіція запустила мобільний додаток із пошуку зниклих дітей
Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич
Фото: Національна поліція України

Національна поліція України запустила мобільний додаток Reunite Ukraine із пошуку зниклих дітей .

Про це йдеться на сайті Нацполу.

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Додаток презентував 6 квітня заступник глави НПУ Олександр Фацевич.

За його словами, застосунок є складовою механізму комплексної системи пошуку зниклих дітей з урахуванням потреб нашої держави в умовах війни.

"Це універсальний інструмент пошуку дітей, з якими втрачено зв’язок, а також возз’єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, були змушені виїхати за межі України або незаконно депортовані до Російської Федерації, Білорусі чи тимчасово окупованих територій України", - сказав Фацевич.

Reunite Ukraine розробили у співпраці з американською приватною компанією Find My Parent, основною метою діяльності якої є розширення можливостей людей у всьому світі щодо пошуку та відновлення зв’язків зі своїми сім’ями за допомогою технологій штучного інтелекту.

У Нацполіції пояснили, що крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територія і відвідують там школи, дитсадки тощо.

Щоб почати роботу, необхідно завантажити безкоштовний додаток Reunite Ukraine в App Store або Google Play. Тоді створити профіль, додавши інформацію та фотографії про себе та свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. У поліції наголосили - чим більше інформації завантажують, тим ефективнішим є пошук.

Опісля технологія штучного інтелекту Reunite Ukraine порівняє дані із даними членів родини, коли вони також створять профілі. І в разі збігу інформації між двома профілями працівники поліції здійснять їхню перевірку.

Особи, дані яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.

Нагадаємо, у лютому чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступним в Україні.

Раніше в Україні створили додаток Dobre, який повідомлятиме про стан безпеки близьких.

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