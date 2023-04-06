СБУ викрила ще дев'ятьох колаборантів, частина з них - депутати від ОПЗЖ

Трьом фігурантам вже обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Служба безпеки України викрила у декількох областях дев'ятьох колаборантів.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зокрема, у Харківській області затримали затримано депутатку Великобурлуцької селищної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Зловмисниця після захоплення росіянами Куп’янського району добровільно пішла на співпрацю з ворогом і згодом приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Її призначили "помічницею" місцевого гауляйтера.

"На цій "посаді" колаборантка допомагала йому запроваджувати кремлівський режим на захопленій території. Для цього організовувала загальні збори місцевих жителів, під час яких людей агітували підтримати загарбників та приєднуватись до їхніх лав", - розповіли у спецслужбі.

На Луганщині СБУ викрила організовану злочинну групу, до якої входять шестеро колишніх посадовців місцевих підрозділів Державної казначейської служби України.

Серед них - Світлана Бородіна, яку окупанти призначили "директором казначейства ЛНР", а її спільників – керівниками підпорядкованих "райуправлінь".

До суду скерували матеріали щодо депутата-колаборанта однієї з райрад від забороненої партії ОПЗЖ у Херсонській області. Зловмисника затримали торік у листопаді під час стабілізаційних заходів.

За інформацією СБУ, під час окупації частини регіону депутат погодився стати "оперуповноваженим відділення по боротьбі з економічними злочинами" у складі окупаційного "ГУ МВС Херсонської області". Він змушував місцевих підприємців сплачувати податки в бюджет Росії, а у разі відмови погрожував їм ув’язненням.

На Донеччині спецслужба затримала колишню директорку Краснолиманського міського спортивно-технічного клубу. Вона добровільно погодилась очолити створений рашистами місцевий "сектор опіки управління праці та соцзахисту".

В СБУ додали, що наразі тривають слідчі дії у межах розпочатих кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

111-1 (колабораційна діяльність);

111-2 (пособництво державі-агресору).

Трьом фігурантам вже обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала одеситку, яка збирала для росіян дані про базування та переміщення Сил оборони, а також жителя Запоріжжя, котрий збирав для окупантів інформацію про наслідки ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.