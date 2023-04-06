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Окупанти вивезли до РФ 2,5 тисячі українських в’язнів, - Лубінець

Росіяни намагаються мобілізувати їх у незаконні військові угруповання. 

Окупанти вивезли до РФ 2,5 тисячі українських в’язнів, - Лубінець
Фото: verge.zp.ua

У Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини констатують, що не менше 2,5 тисячі українців, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на окупованих територіях, були вивезені на територію РФ.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Ми не можемо чітко сказати, скільки українців на даний час перебуває на території РФ, бо сама Росія жодних офіційних цифр нам не дає. Але за нашими даними, точно не менше 2,5 тисячі громадян України, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на тимчасово окупованій території України, вивезли на територію РФ, - сказав український омбудсман Дмитро Лубінець під час конференції “Стан додержання прав людини в місцях несвободи під час дії правового режиму воєнного стану”.

За його словами, ці особи разом з деякими іншими українцями нині знаходяться на території Росії. Офіс Омбудсмана фіксує факти, що з боку росіян проводиться процес намагання мобілізувати їх у незаконні військові угруповання, зокрема, у ПВК “Вагнер”.

Нагадаємо, в Україні винесли перший в історії вирок за депортацію цивільного населення з Криму. Правоохоронці зібрали беззаперечні докази вини окупаційної “судді”, яка сприяє примусовому видворенню кримчан.

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