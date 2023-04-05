В Україні винесли перший в історії вирок за депортацію цивільного населення з Криму

Ілюстративне фото: суд над кримськими татарами на окупованому півострові

В Україні вперше засуджено суддю, яка депортує кримчан з тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки спільно зі слідчими Нацполіції зібрала беззаперечні докази вини окупаційної «судді», яка сприяє примусовому видворенню кримчан з території тимчасово захопленого півострова”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2014 року вона прийняла «судові» рішення щодо насильницької депортації за межі Криму понад 20 місцевих жителів. За матеріалами СБУ суд призначив зловмисниці 10 років ув’язнення.

Засудженою є колишня українська суддя, яка після окупації півострова добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. За це ворог призначив її очільницею так званого «Армянського міського суду Республіки Крим».

Як повідомляє СБУ, перебуваючи на «посаді», вона приймала незаконні рішення щодо депортації мирних жителів за нібито відсутність документів і недотримання «правил перебування» на захопленій території.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів, суд визнав фігурантку винною за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання.

Розслідування проводили за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

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