​Чиновники окупаційної адміністрації Криму продають нерухомість і вивозять сім'ї з півострову

Настрої окупантів у Криму стають все більш тривожними.

Вищі чиновники окупаційної адміністрації Криму та російської армії продають нерухомість в Криму та відправляють свої сім’ї до РФ.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

“Ми бачимо, що вищі чиновники окупаційної адміністрації та російської армії активно продають нерухомість у Криму та відправляють свої сім’ї в Росію. Можна говорити про певну тенденцію, яка триває кілька місяців і посилюється”, – зазначив Черняк.

Рядовий склад і пересічні прислужники окупантів теж відчувають гостру необхідність полишити півострів, але їх заспокоюють, мовляв, усе під контролем, нема причин для паніки.

“Загалом, чим більше російська армія зазнає втрат і поразок на фронті, тим тривожнішими стають настрої окупантів у Криму”, – сказав він.

Нагадаємо, російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року, виводить кошти та готується до евакуації з Криму.