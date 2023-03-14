Російський бізнес виводить кошти і готується до евакуації з Криму, – Центр нацспротиву

Так звана часткова мобілізація Кремля у містах тимчасово окупованого Криму збільшує свої темпи. Це призводить до зростання панічних настроїв у колаборантів і росіян, які переїхали на півострів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, кількість повісток на вулицях кримських міст зростає попри обіцянки, які отримав колаборант Аксьонов від уряду Росії, що в Криму не буде масової мобілізації. У колаборантів і росіян, які перереселилися до Криму, зростають панічні настрої.

“Російський бізнес, який зайшов на півострів з 2014 року, виводить кошти та готується до евакуації. Особливо це стосується готельно- ресторанного бізнесу, сезон якого провалився торік і, скоріш за все, не матиме попиту і в цьому”, – йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення в Криму повідомляти про пересування військової техніки та особового складу ворога через зручні вам додатки та месенджери.

Нагадаємо, у Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації своїх працівників.