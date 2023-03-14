Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині на міні підірвався тракторист

Його госпіталізували до лікарні в Харкові.

На Харківщині на міні підірвався тракторист
Фото: Центр нацспротиву

На Харківщині на міні підірвався тракторист, чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

«14 березня у полі поблизу с. Вовчий Яр Ізюмського району, попередньо, на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 р. н. В результаті вибуху він отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки», – йдеться у повідомленні.

Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до лікарні в Харкові.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 13 березня у селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області поблизу поля 40-річний чоловік наступив на міну "Пелюстка".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також