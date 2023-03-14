Його госпіталізували до лікарні в Харкові.

На Харківщині на міні підірвався тракторист, чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

«14 березня у полі поблизу с. Вовчий Яр Ізюмського району, попередньо, на міні підірвався тракторист, чоловік 1969 р. н. В результаті вибуху він отримав осколкове поранення правого стегна і гомілки», – йдеться у повідомленні.

Бригадою екстреної медичної допомоги його госпіталізовано до лікарні в Харкові.

Нагадаємо, що 13 березня у селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області поблизу поля 40-річний чоловік наступив на міну "Пелюстка".