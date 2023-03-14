У Маріуполі школярів примушують стояти на "патріотичних" лінійках

В окупованому Маріуполі загарбники запровадили "патріотичне" виховання у школах.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Вони змушують учнів вишукуватися у лінійку, слухати гімн держави-терориста та піднімати російський прапор.

"Кожен тиждень у школах починається з так званого "патріотичного виховання", а насправді – промивки мізків дітей", – кажуть у міськраді.

Там також зазначають, що окупанти вдаються до героїзації вбивць та катів Маріуполя. Зокрема, у школах з'явились стенди з "героями "ДНР", на яких є фото та історії загарбників.

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі окупанти хочуть мобілізувати студентів вищих навчальних закладів.