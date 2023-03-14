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В Україні з’явиться сучасна лабораторія для проведення експертиз щодо воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора

Лабораторія призначена для різного роду балістичних, вибухотехнічних, хімічних експертиз.

В Україні з’явиться сучасна лабораторія для проведення експертиз щодо воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В Україні найближчим часом з’явиться сучасна лабораторія для проведення експертиз, пов’язаних із воєнними злочинами, здійсненими Російською Федерацією.

Про це керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив під час пресконференції "Міжнародний військовий трибунал: що змінилося за рік?" в Укрінформі.

"За сприяння Міжнародного кримінального суду найближчим часом в Україні буде одна з надсучасних лабораторій, яка проводитиме експертизи, пов’язані зі злочинами війни. Це різного роду балістичні, вибухотехнічні, хімічні експертизи. Наші зусилля зараз спрямовані не це", – сказав Бєлоусов.

Він уточнив, що українських експертів будуть навчати працювати в цій лабораторії. За словами Бєлоусова, її діяльність значно пришвидшить терміни розслідування воєнних злочинів.

Раніше Бєлоусов поінформував, що в Україні зафіксовано вже 71 147 воєнних злочинів, здійснених російською федерацією.

Нагадаємо, Україна звинувачує двох російських снайперів у згвалтуванні матері та чотирирічної дитини. Один солдат загинув на війні, а інший повернувся в Росію. Його родич заявив, що він теж помер.

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