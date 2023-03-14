У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик

Інформацію про загибель підтвердила дружина Олексія. У нього залишилась донька Єва, якій ще немає року.

У Бахмуті Донецької області 13 березня загинув оператор телерадіокомпанії “Суспільне” та військовий Олексій Ольховик.

Про це повідомила колега Олексія журналістка Анастасія Жук.

“Вчора у місті Бахмут загинув мій близький друг. Захисник України. Воїн. Мій перший в житті оператор Олексій Ольховик… Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну в часи ООС, ти б напевно і не пішов би на війну повномасштабну… І знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді”, - написала Анастасія Жук.

Вона також повідомила, що у Олексія залишилась кохана дружина та донька Єва, якій скоро буде лише рік.

Нагадаємо, у березні на війні загинув співзасновник київської “Рок Школи” Володимир Бульба. Він був відомий тим, що першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл “Школа року”.