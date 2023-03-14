Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Російська армія намагається прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
В УПЦ МП заявили, що не підуть із Лаври
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик

Інформацію про загибель підтвердила дружина Олексія. У нього залишилась донька Єва, якій ще немає року.

У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик
Фото: Facebook/Олексій Ольховик

У Бахмуті Донецької області 13 березня загинув оператор телерадіокомпанії “Суспільне” та військовий Олексій Ольховик.

Про це повідомила колега Олексія журналістка Анастасія Жук.

“Вчора у місті Бахмут загинув мій близький друг. Захисник України. Воїн. Мій перший в житті оператор Олексій Ольховик… Наше перше відрядження на війну було у Бахмут у 2020 році. 13-го березня 2023 року ти загинув у цьому ж самому Бахмуті. Колись ти мені сказав, що якби я тебе не взяла з собою на війну в часи ООС, ти б напевно і не пішов би на війну повномасштабну… І знаєш, я зараз не дуже рада, що взяла тебе з собою тоді”, - написала Анастасія Жук.

Вона також повідомила, що у Олексія залишилась кохана дружина та донька Єва, якій скоро буде лише рік.  

Нагадаємо, у березні на війні загинув співзасновник київської “Рок Школи” Володимир Бульба. Він був відомий тим, що першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл “Школа року”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також