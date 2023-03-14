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Росіяни обстріляли пожежну частину Вовчанська, загинула цивільна жінка

Загибла перебувала в авто, коли росіяни відкрили вогонь. 

Росіяни обстріляли пожежну частину Вовчанська, загинула цивільна жінка
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Унаслідок ранкового ворожого обстрілу Вовчанська загинула жінка. Окупанти цілилися в пожежно-рятувальну частину, один снаряд влучив по цивільному авто.

Про це в Telegram повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує обстрілювати мирних мешканців та цивільну інфраструктуру Вовчанська. На жаль, гинуть люди. Сьогодні, близько 10:00, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці”, – йдеться у повідомленні. 

Пожежні частини ставали обʼєктами російських обстрілів у різних областях. У Херсонській ворог протягом останніх місяців бив по декількох частинах. 

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