Сьогодні енергосистема працюватиме без обмежень споживачів, - Галущенко

Енергосистема має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів по всій країні.

Сьогодні, 14 березня, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів.

Про це повідомляє Міненерго із посиланням на міністра Германа Галущенко.

“Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури.

Нагадаємо, на Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію. Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.