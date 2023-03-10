Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.

На Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Попри повномасштабну війну росії проти України, компанія ДТЕК ВДЕ завершує в Миколаївській області будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. Також компанія розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проєктну потужність у 500 МВт.

Фото: ДТЕК

Фото: ДТЕК

Нагадаємо, на початку березня ми повідомляли, що в Міненерго очікують на пропозиції колег із США щодо Енергостратегії України. Оновлена Енергетична стратегія України визначає пріоритетами чисту та безпечну енергетику.