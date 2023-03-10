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На Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію

Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.

На Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію
Фото: ДТЕК

На Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію. 

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім

“Попри повномасштабну війну росії проти України, компанія ДТЕК ВДЕ завершує в Миколаївській області будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. Також компанія розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проєктну потужність у 500 МВт.

Фото: ДТЕК

Фото: ДТЕК

Нагадаємо, на початку березня ми повідомляли, що в Міненерго очікують на пропозиції колег із США щодо Енергостратегії України. Оновлена Енергетична стратегія України визначає пріоритетами чисту та безпечну енергетику.

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