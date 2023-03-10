На Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Попри повномасштабну війну росії проти України, компанія ДТЕК ВДЕ завершує в Миколаївській області будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної заявленої в 500 МВт”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України. Також компанія розглядає можливість завершення будівництва станції й виходу її на повну проєктну потужність у 500 МВт.
Нагадаємо, на початку березня ми повідомляли, що в Міненерго очікують на пропозиції колег із США щодо Енергостратегії України. Оновлена Енергетична стратегія України визначає пріоритетами чисту та безпечну енергетику.