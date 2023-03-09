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Найскладніша ситуація із електропостачанням на Харківщині та Житомирщині, - Укренерго

Також у Одеській області запроваджені планові графіки відключень. 

Найскладніша ситуація із електропостачанням на Харківщині та Житомирщині, - Укренерго
На Салтівській електропідстанції відновлюють електропостачання.
Фото: Харківобленерго

Станом на 19:00 сьогодні, 9 березня, найскладніша ситуація із електропостачанням спостерігається на Харківщині та Житомирщині. 

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

“На Житомирщині вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що російські обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак. За результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було 6 влучень ракет та 3 БПЛА. 

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Ремонтні роботи у регіоні можуть тривати до двох тижнів. Для забезпечення електроживлення в області впроваджується графік планових відключень.

Також фахівці Укренерго працюють над відновленням енергопостачання Харківської області. Наразі заживлена критична інфраструктура, опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікується, що протягом декількох днів буде стабілізована ситуація з енергопостачанням на Харківщині.

Крім того, у Одеській області запроваджені планові графіки відключень. 

Нагадаємо, фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

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