Укрпошта буде встановлювати поштові скриньки нового дизайна

Клієнти Укрпошти обрали кращий дизайн поштової скриньки.
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.⠀
“Рішенням більшості переможцем став перший варіант дизайну. Показово, що він випередив друге місце за кількістю голосів майже втричі”, - йдеться у повідомленні.
Пресслужба Укрпошти додала, що поштові скриньки саме цієї форми згодом розміщуватимуться на відділеннях по всій Україні.
Нагадаємо, Укрпошта оголосила про запуск пілотного проєкту “листоноші на електробайках”. В рамках проєкту спробують різні формати та моделі, як двоколісні, так і з трьома колесами.
Раніше повідомлялось, що Укрпошта вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.