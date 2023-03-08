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Укрпошта буде встановлювати поштові скриньки нового дизайна

Про конкретні терміни встановлення нових скриньок поки не повідомляється.

Укрпошта буде встановлювати поштові скриньки нового дизайна
Фото: Пресслужба Укрпошти

Клієнти Укрпошти обрали кращий дизайн поштової скриньки.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.⠀

“Рішенням більшості переможцем став перший варіант дизайну. Показово, що він випередив друге місце за кількістю голосів майже втричі”, - йдеться у повідомленні.

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Пресслужба Укрпошти додала, що поштові скриньки саме цієї форми згодом розміщуватимуться на відділеннях по всій Україні.

Нагадаємо, Укрпошта оголосила про запуск пілотного проєкту “листоноші на електробайках”. В рамках проєкту спробують різні формати та моделі, як двоколісні, так і з трьома колесами. 

Раніше повідомлялось, що Укрпошта вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

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